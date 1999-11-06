Недавно Земфира при весьма драматических обстоятельствах. вынуждена была прервать свой тур по России. Накануне очередного концерта у нее неожиданно поднялась очень высокая температура. Несмотря на все уговоры друзей, певица решила все же отыграть концерт и вышла на сцену. К концу выступления ей стало совсем плохо, температура поднялась до сорока и артистку срочно отвезли на самолет. В московском аэропорту Земфиру уже ждала "скорая", которая и доставила ее прямиком в отделение реанимации одной из московских клиник. Как только Земфире стало немного лучше, она немедленно проявила свой строптивый характер. Каким образом ей удалось воздействовать на строгий персонал, остается неразрешимой загадкой. Во всяком случае, уже на следующий день прямо в палату интенсивной терапии (куда вход обычно категорически запрещен) валом повалили посетители. По словам очевидцев, Земфира не только бурно общалась с друзьями, но и бегала на лестницу перекурить. С наступлением выходных взбалмошная пациентка сбежала из больницы и укатила в родную Уфу, заверив перепуганных врачей, что к понедельнику непременно вернется. Вернуться-то она вернулась, но уже не в больницу, а в студию, бодро заявив: "Хватит болеть, уже работать пора!" Увы - певица, что называется, погорячилась: скоро она снова оказалась в реанимации и пролежала под капельницей еще несколько дней. На этот раз, к счастью, все обошлось: Земфира уже дома, отдыхает и набирается сил. Однако не на шутку напуганные друзья и близкие заклинают ее больше не ставить на себе подобных экспериментов. Природа - не шоу-бизнес. Она шутить не любит.